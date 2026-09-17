Ворожі дрони спричинили пожежу на складах у Броварському районі – Київська ОВА

На складах у Броварському районі (Київська обл.) вирує пожежа, загиблих та постраждалих через ворожу атаку, що спричинила пожежу, немає, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Під час ранкової атаки ворожих дронів у Броварському районі пошкоджено складське приміщення. Виникла пожежа, яку наразі ліквідовують відповідні служби", – написав він у Телеграмі у четвер.

За даними обладміністрації, загиблих та постраждалих немає. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.