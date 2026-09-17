Дві людини загинуло, шість дістали поранень у Донецькій області минулої доби

Російські окупанти за минулу добу 23 рази обстріляли населені пункти Донецької області, загинуло дві людини, поранено шістьох, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Маяках Святогірської громади загинула 1 людина. У Карпівці Миколаївської громади пошкоджено 8 приватних будинків. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 3 приватні будинки, пошту, ресторан, 7 автівок і АЗС", – написав він у Телеграмі у четвер вранці.

За даними ОВА, у Краматорську пошкоджено автомобіль; у Малотаранівці 1 людина загинула і 1 поранена; у Біленькому поранено 2 людини.

У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено виробниче приміщення і 3 склади, ще 2 склади пошкоджено у Самійлівці. У Петрівці Першій Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок, 3 господарчі споруди та автівку; в Очеретиному пошкоджено приватний будинок.

"Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 718 людей, у тому числі 74 дитини", – повідомив керівник ОВА.