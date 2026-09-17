Зеленський поклав виконання обовʼязків генпрокурора на А. Ковальського

Президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на керівника Хмельницької обласної прокурора Антона Ковальського.

Відповідний указ №946/2026 опубліковано на сайті президента у четвер.

Указ набирає чинності з дня його опублікування на офіційному сайті президента.

Антону Ковальському 42 роки, він уродженець Вінниці. У 2011 році закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю "Правознавство" та розпочав кар’єру в органах прокуратури. У листопаді 2021 року Ковальський очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. З 1 липня 2025 року він керував Хмельницькою обласною прокуратурою.

Як повідомлялося, 15 вересня Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Перед цим його звільнення підтримала Верховна Рада.

Раніше Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі. У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи. Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.