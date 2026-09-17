Окупанти завдали удару по будівлі вокзалу в Берестині на Харківщині

Будівля вокзалу у Берестині (Харківська обл.) зазнала значних ушкоджень через ворожу атаку безпілотником, люди не постраждали, повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"З болючого: перед світанком ворожий БПЛА завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу Берестин", – йдеться у повідомленні Укрзалізниці у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що пасажири і працівники вокзалу не постраждали – вони перебували в укритті, наразі вже йде обстеження інфраструктури. Поїзди на Берестин не скасовано.

"У Києві постраждала інфраструктура станції кільцевої електрички Микільська Слобідка. Kyiv City Express від ранку курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця – Почайна. На відновлення знадобиться день", – додали в Укрзалізниці.