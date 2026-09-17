Ворог за добу завдав 25 ударів по Чернігівщині, 14 із них – у прикордонні FPV-дронами

Російські окупанти протягом минулої доби завдали 25 ударів по населених пунктах Чернігівської області, зокрема 14 FPV-дронами у прикордонні, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Протягом доби ворог завдав 25 ударів по Чернігівщині. 14 – це FPV-дрони у прикордонні", – написав він у Телеграмі у четвер вранці.

Чаус також повідомив про атаку окупантів БпЛА "Герань" по фермерському господарству в селі Сновської громади у середу пізно ввечері. Пожежу в господарстві ліквідували.