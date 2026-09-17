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Внаслідок ворожої атаки Kyiv City Express від ранку курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця-Почайна

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Внаслідок ворожої атаки Kyiv City Express від ранку курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця-Почайна

Внаслідок нічної ворожої атаки у Києві постраждала інфраструктура станції кільцевої електрички Микільська Слобідка, через це Kyiv City Express від ранку курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця — Почайна.

Згідно з повідомленням АТ "Укрзалізниця" (УЗ) в телеграм-каналі у четвер, на відновлення інфраструктури кільцевої електрички знадобиться день.

"Пошкоджено скло та двері в електропоїзді, в депо та на кількох інших об'єктах УЗ, але все це відновимо", - додали в компанії.

Зазначається, що перед світанком російський БпЛА також атакував будівлю вокзалу у Берестині (Харківська обл.), внаслідок чого зафіксовано значні пошкодження приміщення.

В УЗ наголосили, що пасажири та працівники вокзалу на момент удару перебували в укритті. Станом на зараз проводиться обстеження пошкодженої інфраструктури, однак рух поїздів до Берестина не скасовано.

Серед іншого в УЗ наголосили на наявності затримок у русі окремих потягів, зокрема №7/8 Одеса - Харків та №53/54 Дніпро – Одеса, їхатимуть резервним безпечнішим маршрутом, що збільшить орієнтовний час у дорозі на більш ніж 6 год.

Станом на 8:52, найбільшу затримку у русі має потяг №285/286 Львів - Дніпро-Головний – 8 год. 9 хв., тоді як №7/8 Одеса-Головна - Харків-Пас. затримується на 7 год., а поїзди №31/32 Запоріжжя-1 – Перемишль та №3/4 Дніпро-Головний – Ужгород – на 6 год. 40 хв.

#київ #електричка #рух #kyiv_city_express
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