Унаслідок ворожих атак на Сумщині загинув чоловік, ще 15 людей поранені – поліція

Унаслідок російських ударів по Сумській області загинув цивільний чоловік, ще 15 мирних жителів дістали поранень, повідомляє поліція Сумської області в телеграм-каналі в четвер уранці.

"У Сумській громаді внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами загинув 64-річний чоловік. Тілесні ушкодження отримали чоловіки віком 73, 69, 64, 50, 50 та 37 років, жінки віком 76 і 69 років, а також 14-річні хлопець і дівчина. Крім того, внаслідок атаки БпЛА травмовано 40-річного чоловіка", – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, у Садівській громаді через удар безпілотника травми дістав 30-річний чоловік, а в Хутір-Михайлівській громаді внаслідок атаки дрона постраждали троє жінок віком 78, 71 та 56 років.

Крім того, за медичною допомогою звернувся 60-річний чоловік, поранений під час атаки ворожого БпЛА 15 вересня в Середино-Будській громаді.

Слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.