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ППО вночі збила та подавила 131 повітряну ціль РФ, зафіксовано влучання на 36 локаціях – Повітряні сили

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ППО вночі збила та подавила 131 повітряну ціль РФ, зафіксовано влучання на 36 локаціях – Повітряні сили
Фото: Ґвара

Сили протиповітряної оборони України станом на 08:00 четверга збили та подавили 131 ворожу ціль під час масованої нічної атаки військ РФ, основними напрямками якої були Київщина, Запоріжжя та Одещина, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"У ніч на 17 вересня (з 18:00 16 вересня) противник атакував: протикорабельними ракетами "Онікс" із Курської обл. РФ; балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400/KN-23 із Брянської, Воронезької обл. РФ; чотирма крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Каспійського моря; 10 "Бандероль"/"Дань-Т" із повітряного простору акваторії Азовського моря; 157 ударними БпЛА типу Shahed (більша половина – реактивні) та дронами-імітаторами типу "Пародія"", – ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, протиповітряною обороною знищено та знешкоджено: сім цілей "Бандероль"/"Дань-Т" та 124 безпілотники типу Shahed, "Гербера" й інших модифікацій.

Водночас зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних дронів на 36 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на п'яти локаціях.

 

#ппо #збиття #атака
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