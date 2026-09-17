Уповноважений президента: ухвалений Палатою представників законопроєкт Грема має посилити тиск на зовнішні канали фінансування війни РФ

Ухвалений Палатою представників США законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану має посилити тиск на зовнішні канали, через які РФ продовжує отримувати доходи від продажу енергоносіїв, заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Вітаю ухвалення "пекельних" санкцій нашими партнерами. Законопроєкт підтримали 262 члени Палати представників США. Дякую всім, хто долучився до просування законопроєкту Ліндсі Грема. Це рішення має стати важливим елементом комплексного тиску на Росію, який уже включає українські удари по нафтовій інфраструктурі та міжнародні санкційні обмеження", – сказав Власюк у коментарі "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За його словами, передбачені законопроєктом тарифи проти країн, які купують російські енергоносії, можуть скоротити доходи РФ та підвищити ціну співпраці з Росією.

"Ми очікуємо, що санкції зроблять російський експорт енергоносіїв дорожчим, складнішим і менш прибутковим. Це не означає миттєвого припинення війни, але означає поступове скорочення можливостей Росії підтримувати її нинішню інтенсивність на полі бою", – зазначив Власюк.

Він також наголосив, що санкційний пакет охоплює Іран, який співпрацює з РФ у військово-промисловій сфері.

"Іранські дрони й компоненти для російського озброєння стали частиною війни проти України. Тому тиск на обидві держави має обмежити їхню здатність підтримувати виробництво зброї та розвивати військову взаємодію", – наголосив уповноважений президента.

"Санкції повинні працювати не як символічне покарання, а як інструмент, що безпосередньо впливає на здатність Росії вести війну. Саме такого практичного результату ми очікуємо від ухваленого законопроєкту", – резюмував він.