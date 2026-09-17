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Кількість постраждалих через ворожу атаку на Київ зросла до 16, наслідки зафіксовано на понад 10 локаціях – КМВА

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Унаслідок нічної та ранкової атаки російських окупантів на цивільну інфраструктуру Києва постраждали 16 осіб, зокрема двоє дітей, повідомляє Київська міська військова адміністрація в телеграм-каналі станом на 08:00 четверга.

"Сьогодні вночі та зранку ворог вчергове завдав ударів по цивільній інфраструктурі столиці. Наслідки ворожої атаки зафіксовані на понад 10 локаціях. Станом на 08:00 від ворожої атаки постраждали 16 осіб, з них двоє дітей: 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик", – ідеться в повідомленні.

За даними КМВА, у Дніпровському районі пошкоджено складську та офісну будівлі, житлові будинки й автомобілі; на території району також розгорнуто оперативний штаб із надання допомоги потерпілим мешканцям.

Крім того, у Солом'янському районі пошкоджено складську будівлю, у Дарницькому – склад і транспортні засоби, а в Подільському районі уламками пошкоджено покрівлю нежитлової споруди.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв про 12 постраждалих, з яких дев'ятьох госпіталізували до медичних закладів столиці.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/20732

#київ #удар #постраждалі
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