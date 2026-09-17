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У Херсонській громаді за добу через удари РФ одна людина загинула, 14 поранено – МВА

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У Херсонській громаді за добу через удари РФ одна людина загинула, 14 поранено – МВА
Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Унаслідок російських обстрілів населених пунктів Херсонської міської територіальної громади за середу одна людина загинула, ще 14 дістали поранень, повідомив заступник керівника Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько в телеграм-каналі в четвер уранці.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Комишани, Зеленівка, Зимівник", – написав він.

За його даними, внаслідок ворожих атак пошкоджено приватні та багатоповерхові житлові будинки, адміністративну будівлю, торговельний заклад і цивільні автомобілі.

"Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 1 людина загинула, 14 – дістали поранення", – підсумував Шанько.

 

#постраждалі #херсон #обстріли
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