На Нікопольщині оголошено жалобу за п'ятьма загиблими через обстріли РФ, родини отримають виплати – голова облради

На Нікопольщині в четвер оголошено день жалоби за п'ятьма мирними жителями, які загинули напередодні через російські удари; родини загиблих отримають матеріальну підтримку, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграм-каналі.

"Сьогодні Нікопольщина у жалобі. Вчора п'ятеро людей загинули через російські атаки. Родини в одну мить втратили своїх близьких. Щирі співчуття рідним загиблих", – написав він.

Лукашук також нагадав, що в регіоні функціонує обласна програма підтримки сімей загиблих цивільних, яка передбачає надання одноразової грошової допомоги в розмірі 300 тис. грн на кожну родину.

Джерело: https://t.me/mykola_lukashuk/28719