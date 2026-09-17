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Унаслідок ударів РФ по Запоріжжю та району поранено п'ятьох людей, за добу завдано 900 ударів – Федоров

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Унаслідок ударів РФ по Запоріжжю та району поранено п'ятьох людей, за добу завдано 900 ударів – Федоров
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

П'ятеро людей дістали поранень унаслідок ударів російських окупантів по Запоріжжю та Запорізькому району, загалом упродовж доби війська РФ завдали 900 ударів по 50 населених пунктах області, повідомив голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров у телеграм-каналі в четвер уранці.

"П'ятеро людей отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 900 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області", – написав він.

За даними Федорова, шість ракетних ударів прийшлися безпосередньо по Запоріжжю. Крім того, окупанти завдали 22 авіаудари, здійснили 662 атаки дронами різної модифікації, 5 обстрілів із РСЗВ та 205 артилерійських ударів по території регіону.

Надійшло 78 повідомлень про руйнування та пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів і господарських будівель.

 

#запоріжжя #поранені #обстріли
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