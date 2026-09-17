В Одесі кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ зросла до шести, серед них двоє дітей – МВА

Унаслідок нічної ворожої атаки на Одесу кількість постраждалих зросла до шести людей, серед яких двоє дітей, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак в телеграм-каналі станом на 07:00 четверга.

"Внаслідок нічної ворожої атаки в Одесі зазнала пошкоджень житлова 19-поверхівка. В іншому районі міста зруйнований приватний житловий будинок. Ще один пошкоджений. Зазнали руйнувань господарчі споруди. Постраждало 6 людей. Серед них – дві дитини", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зафіксовано пошкодження інфраструктури.

На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та закриття віконних отворів, продовжують роботу оперативні штаби з надання допомоги постраждалим мешканцям.

Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих унаслідок влучання в 19-поверхівку (руйнування на рівні 14-16 поверхів) та пошкодження будинків із подальшим загорянням в іншому районі Одеси.