Окупанти за добу втратили 1960 осіб та 43 артсистеми – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1 960 окупантів, 43 артилерійські системи, 7 РСЗВ, 6 бойових броньованих машин, один танк, 1 439 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також 466 одиниць авто- та спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в телеграм-каналі в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.26 склали: особового складу – близько 1 513 490 (+1 960) осіб, танків – 12 346 (+1) од., бойових броньованих машин – 25 345 (+6) од., артилерійських систем – 49 863 (+43) од., РСЗВ – 2 139 (+7) од., засоби ППО – 1 645 (+3) од., літаків – 442 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 644 (+14) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 520 508 (+1 439) од., крилаті ракети – 5 111 (+0) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 150 018 (+461) од., спеціальна техніка – 4 697 (+5) од.", – ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.