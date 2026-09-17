Путін постійно демонструє, що не ставиться до миру серйозно – МЗС Канади

Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд відреагувала на безвідповідальні та провокаційні дії Росії щодо миру, згадала про останні удари та наміри РФ та наголосила, що підтримка України не похитнеться, про це вона написала в соцмережі Х.

"Путін постійно демонструє, що не ставиться до миру серйозно. Лише за останні кілька днів російський військовий корабель випустив сигнальні ракети в бік данського вертольота, НАТО перехопило безпілотник над Литвою, а Росія завдала удару по пасажирському поїзду поблизу українського кордону з Польщею. Це безвідповідальні та провокаційні дії, покликані перевірити нашу єдність", – йдеться у повідомленні.

За словами міністерки, Росія не розділить нас. НАТО захищає повітряний простір країн-членів Альянсу. Канада солідарна з Данією, Литвою та Україною. Наша відданість НАТО та Україні не похитнеться.