17 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

17 вересня в Україні відзначають День безпеки пацієнтів, День рятівника, День усиновлення, День працівника страхового ринку.

Також сьогодні Міжнародний день кантрі-музики.

У Польщі – День сибіряка.

Православна церква вшановує пам'ять Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.

День 1666 Російська агресія - Day 1666 Russian aggression

Всесвітній день безпеки пацієнтів

Відзначається щорічно відповідно до рішення 72-ї сесії ВООЗ.

Надання медичної допомоги людям нерідко пов'язане з певними ризиками, що характеризуються ступенем успішності лікування хворого незалежно від обраного методу лікування: оперативного, медикаментозного тощо. Лікування може виявитися успішним, а може і безрезультатним, може спричинити побічні негативні наслідки для здоров'я пацієнта. Саме запобігання або максимально можливе скорочення подібних ризиків і є основним питанням, на яке звертають увагу медиків 17 вересня.

День рятівника

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 12.09.2008 р. № 830/2008

17 вересня українські пожежники, сапери, водолази, кінологи, медики та всі хто приходить на допомогу у разі небезпеки, відзначають своє професійне свято – День рятівника або День працівників цивільного захисту України.

Цього дня вшановують мужність та героїзм людей, які рятують життя під час надзвичайних ситуацій, стихійних лих та наслідків ворожих обстрілів.

День усиновлення

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 27.11.2008 р. № 1088/2008.

День усиновлення відзначався щороку 30 вересня в Україні, але після реформи Церковного Календаря у 2023 році дату було перенесено на 17 вересня, бо цей день приурочений до відзначення свята Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

День усиновлення — це подія в Україні, яка присвячена усиновлювачам, опікунам, прийомним батькам і родинам, які приймають у своє життя дітей, позбавлених батьківського піклування.

День працівника страхового ринку України

Після набуття незалежності України в 1993 році був створений перший уповноважений орган страхового нагляду нашої країни, і саме в цей день почали відзначати неофіційно свято – День українського страховика.

На сьогоднішній день, Проектом Указу Президента України "Про День працівника страхового ринку" передбачається що офіційне професійне свято страховиків – День працівників страхового ринку – відзначатиметься офіційно 17 вересня.

Міжнародний день кантрі-музики

17 вересня в світі святкують День кантрі-музики. Цей стиль починає свою історію з 1920-х років. Завдяки мігрантам з Європи, що потрапили до Америки, весь світ почув життєві пісні в поєднанні з простими музичними інструментами, такими як гітара, гармоніка, банджо та скрипка.

День сибіряка

17 вересня в Польщі відзначають День сибіряка. Історія пам'ятного дня почалась в 1939 році, коли радянські війська вторглися до країни. Наслідком стало відправлення поляків до Сибіру. З того часу з'явився термін "сибіряк".

Народилися в цей день:

100 років від дня народження Петра Михайловича Саварина (1926–2017), українського письменника, правника, громадсько-політичного діяча, Президента СКВУ (1983–1988); за іншими даними народився 17.02.1926 р.;

90 років від дня народження Валентина Феодосійовича Кирилкова (1936), українського графіка, живописця;

75 років від дня народження Володимира Онисимовича Бовкуна (1951), українського художника, скульптора.

Ще цього дня:

1919 - Оприлюднено звернення головного отамана військ УНР Симона Петлюри до мешканців соборної України з викладенням основних положень програми уряду УНР;

1920 - Дієва Армія УНР визволила Борщів, Гусятин, Теребовлю та Чортків;

1924 - У Женеві відкрито першу у світі приватну міжнародну школу, у якій на той час навчалося 8 учнів;

1939 - СРСР вступив у Другу світову війну на боці Німеччини, радянська Червона армія вторглася на територію Польщі, анексовано Східну Галичину, Волинь, Західне Поділля і Західну Білорусь;

1944 - Союзники почали Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії;

1989 - У Чернівцях розпочався I Республіканський фестиваль української пісні "Червона рута";

1991 - Створено Кабінет Міністрів України. До 23 жовтня посаду обіймав Віталій Масол, як голова Ради міністрів УРСР. Першим Прем'єр-міністром України став Вітольд Фокін (з 23 жовтня);

1993 - Останні підрозділи російських (колишніх радянських) військ залишили територію Республіки Польща;

2003 - На острові Бірючий відбулася зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми і Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря і Керченської протоки.

Церковне свято

День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

Цього дня відзначають пам'ять чотирьох мучениць - Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. За переказами, Софія була вдовою і виховувала своїх дочок у християнському благочесті. Дізнавшись про це, імператор спробував навернути їх у язичництво - спочатку вмовляннями і подарунками, а потім погрозами.

Дівчата виявилися стійкими, і правитель наказав піддати їх тортурам. Юні християнки чудесним чином перенесли їх неушкодженими, а загинули, тільки будучи обезголовленими. Софія поховала своїх дочок і через три дні померла від горя. На час смерті Вірі було дванадцять років, Надії - десять, а Любові - дев'ять.

Початкові грецькі імена дівчат - Пістіс, Елпіс і Агапе - були переведені, а ім'я матері - Софія (мудрість) - зберегло оригінальне звучання.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Іван, Ілля, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра.

З прикмет цього дня:

Похмурий ранок віщує теплу погоду в наступні дні. Журавлі відлітають у теплі краї — чекайте на заморозки на Покрову. Якщо день погожий і теплий — зима буде холодною. Павутина літає повітрям — до довгої та теплої осені. Якщо в цей день дощить — готуйтеся до сніжної зими.

Вас також можуть зацікавити новини: У четвер в Україні без опадів, у Волинській, Рівненській та Львівській областях невеликий дощ