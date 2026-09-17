В Одесі через атаку РФ пошкоджено 19-поверхівку та будинки в іншому районі, відомо про чотирьох постраждалих – МВА

Унаслідок ворожої атаки на Одесу зафіксовано влучання в 19-поверховий житловий будинок та загоряння будинків в іншому районі, наразі відомо про чотирьох постраждалих, зокрема дитину, повідомила міська військова адміністрація в телеграм-каналі в ніч на четвер.

"Внаслідок чергової ворожої атаки сталося влучання у 19-поверховий житловий будинок. Руйнування та пошкодження квартир зафіксовано на рівні 14-16 поверхів. Наразі відомо про трьох постраждалих, серед яких дитина – її доставлено до дитячої лікарні. Також до міської лікарні госпіталізовано жінку. Третій постраждалій необхідну медичну допомогу надано на місці", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в іншому районі міста пошкоджено житлові будинки з подальшим загорянням, там попередньо постраждала одна людина.

Над ліквідацією наслідків працюють профільні та комунальні служби, розгорнуто оперативний штаб, а експерти розпочали оцінювання масштабів пошкоджень багатоповерхівки.

Раніше повідомлялося, що в ніч на четвер окупанти завдали удару по Одесі, поціливши в багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали троє людей, зокрема трирічна дитина.

Джерело: https://t.me/odesacityofficial/63455