Унаслідок ворожої атаки на Київ постраждали 12 людей, зокрема двоє дітей – Кличко

Унаслідок атаки російських окупантів на столицю в ніч на четвер постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей, повідомив мер Києва Віталій Кличко в телеграм-каналі.

"Наразі 12 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Серед поранених – двоє дітей, 10 та 12 років. У лікарнях перебувають дев'ятеро постраждалих", – написав Кличко.

Раніше повідомлялося про падіння уламків у Дніпровському та Святошинському районах Києва. Зокрема, у Дніпровському районі було пошкоджено офісну будівлю, житловий будинок, а також зафіксовано падіння уламків на території складів і поблизу АЗС. У Святошинському районі було зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7529