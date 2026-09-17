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Події

Унаслідок ворожої атаки на Київ постраждали 12 людей, зокрема двоє дітей – Кличко

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Унаслідок атаки російських окупантів на столицю в ніч на четвер постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей, повідомив мер Києва Віталій Кличко в телеграм-каналі.

"Наразі 12 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Серед поранених – двоє дітей, 10 та 12 років. У лікарнях перебувають дев'ятеро постраждалих", – написав Кличко.

Раніше повідомлялося про падіння уламків у Дніпровському та Святошинському районах Києва. Зокрема, у Дніпровському районі було пошкоджено офісну будівлю, житловий будинок, а також зафіксовано падіння уламків на території складів і поблизу АЗС. У Святошинському районі було зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7529

#київ #удар #постраждалі
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