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Стефанчук про закон Грема: тиск на РФ переходить до конкретних рішень

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Тиск на здатність Російської Федерації фінансувати війну переходить до конкретних рішень, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Палата представників США підтримала "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act". Після попереднього схвалення Сенатом це завершує парламентський етап розгляду законопроєкту в Конгресі США. Він посилює санкційний тиск на росію та тих, хто допомагає фінансувати її воєнну машину…Для України принципово, що тиск на здатність росії фінансувати війну переходить до конкретних рішень", – написав Стефанчук у Фейсбуці у ніч на четвер.

Спікер Верховної Ради висловив подяку

членам обох палат Конгресу та спікеру Палати представників Майку Джонсону за це рішення.

"Особливо хочу відзначити сенатора Річарда Блюменталя, який разом із Ліндсі Гремом започаткував цю санкційну ініціативу й протягом тривалого часу працював над її просуванням. Після смерті Ліндсі Грема ця робота не зупинилася…

Його справа має продовження. А ціна російської агресії має ставати дедалі вищою", – зазначив Стефанчук.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1HaiopFpjT/

#рада #сша
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