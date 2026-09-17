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Події

РФ завдала удару по Києву, відомо про влучання у двох районах – Кличко

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Російська армія завдала удару по столиці у ніч на четвер, відомо про влучання у Дніпровському та у Святошинському районах, попередньо без постраждалих, написав мер Києва Віталій Кличко в телеграм-каналі.

"За попередньою інформацією, у Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях. Пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС. У Святошинському районі попередньо відомо про влучання в нежитлову будівлю", – йдеться у повідомленні.

На місця прямують екстрені служби. Інформацію уточнюють.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7522

#київ #пошкодження #удари
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