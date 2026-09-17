Палата представників США схвалила законопроєкт про введення санкцій проти Росії та Ірану – ЗМІ

Палата представників США схвалила законопроєкт сенатора Ліндсі Грема "Про введення санкцій проти Росії та Ірану" 2026 року, який передбачає запровадження санкцій та можливих мит проти РФ у зв'язку з війною в Україні. Тепер документ мають передати на підпис президенту Дональду Трампу, повідомляє Clash Report.

Як повідомлялося, у вівторок, 15 вересня, Палата представників проголосувала за законопроєкт про санкції проти Росії, який 7 серпня переважною більшістю голосів ухвалив Сенат США. Голоси розділилися 214 проти 211. Законопроєкт, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем із Південної Кароліни, відданий прихильник України, надасть президенту Дональду Трампу повноваження ввести 100-відсоткові мита на п'ять найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також на п'ять країн, які допомагають РФ ухилятися від енергетичних санкцій. Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російських нафтопродуктів.

Окрім цього, законопроєкт передбачає санкції проти російського "тіньового флоту" танкерів, російських фінансових установ, включно з Центральним банком РФ, а також великих державних енергетичних проєктів, зокрема "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" та "Арктик СПГ-3".

Документ також включає розширення санкцій проти Ірану, на яких наполіг Трамп.