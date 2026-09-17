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Події

Війська РФ завдали удару по Одесі, пошкоджено багатоповерхівку – МВА

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Російські війська поцілили в багатоповерхівку в Одесі, інформацію про наслідки атаки уточнюють, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак, в телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/3271

#пошкодження #удар #одеса
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