Американська DFC надасть фінансування "Vodafone Україна"

Рада директорів Міжнародної корпорації фінансування розвитку США (DFC) у вівторок схвалила надання фінансування "Vodafone Україна" ("ВФ Україна", VFU),) – другому за величиною мобільному оператору України, яке повністю належить холдингу NEQSOL.

"З метою зміцнення та модернізації критично важливої телекомунікаційної інфраструктури в умовах триваючої війни", – зазначається у пресрелізі DFC на його сайті без деталізації суми.

На думку корпорації, американські компанії, що ведуть діяльність та інвестують в Україні, також отримають переваги від доступу до безпечної та надійної інфраструктури 5G.

Загалом у цей вівторок рада директорів DFC схвалила інвестиції на суму понад $8 млрд, й в число проєктів увійшов ще один в Україні – фінансування систем акумуляторного зберігання енергії ДТЕК потужністю 200 МВт/400 МВт-год на шести об'єктах в Україні.

Як повідомлялося, оператор "ВФ Україна" у січні-червні 2026 року збільшив консолідований чистий прибуток на 14,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,9 млрд грн за зростання виручки на 10,6% – до 14,9 млрд грн.

Кількість клієнтів мобільного оператора у ІІ кварталі 2026 року становила 15,1 млн, у тому числі кількість контрактних абонентів зросла до 3,3 млн.

Компанія зазначила, що за І півріччя 2026 року інвестувала більш ніж 3,5 млрд грн у відновлення та розвиток телекомінфраструктури, що відповідає рівню І півріччя 2025 року. Серед інших результатів оператор виділив продовження тестування технології зв'язку 5G, перші зони якого доступні у Києві, Львові, Харкові та Бородянці, а нещодавно було заявлено про відкрите тестування 5G і в Одесі.

Джерело: https://www.dfc.gov/media/press-releases/dfc-announces-more-8-billion-investments-fuel-american-economic-and-national