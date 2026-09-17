ЄС готується запровадити санкції проти 27 російських осіб та організацій, пов'язаних із депортацією та індоктринацією українських дітей – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що ЄС готується запровадити санкції проти 27 російських осіб та організацій, пов'язаних із депортацією та індоктринацією українських дітей, наголосивши, що депортація та примусове переміщення українських дітей – це злочин, і Росії не можна дозволити перетворити це на вирок долі, написав він в соцмержі Х.

За його словами, у серпні додому повернули 103 українські дитини, що загалом склало 2525. Але робота далека від завершення.

"Литва виділила 600 000 євро українським організаціям, які працюють над поверненням та реабілітацією. Нова Зеландія приєдналася до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей як її 51-й член", – йдеться у повідомленні.

Він додав, що разом Канадою та Норвегією готується Міжнародна конференція з повернення українських дітей, затриманих цивільних осіб та полонених у Торонто. Повернення українських дітей буде одним із головних пунктів порядку денного.

"Росії не можна дозволити красти українських дітей, стирати їхню ідентичність, віддавати їх у російські сім'ї чи налаштовувати проти їхньої власної країни без будь-яких наслідків. Кожна викрадена чи депортована українська дитина повинна повернутися додому. Не може бути всеосяжного та тривалого миру без повернення додому дітей України", – наголошує Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2100307138530660683?s=20