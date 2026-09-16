DFC схвалила фінансування проєкту зберігання енергії ДТЕК в Україні на 200 МВт

Київ. 16 вересня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Рада директорів Міжнародної корпорації фінансування розвитку США (DFC) схвалила інвестицію в проєкт енергохолдингу ДТЕК щодо систем зберігання енергії потужністю 200 МВт та ємністю 400 МВт*год, обсяг якої сама компанія назвала найбільшою в енергетичному секторі країни з початку повномасштабної війни.

"Фінансування DFC підтримає портфель систем акумуляторного зберігання енергії потужністю 200 МВт/400 МВт-год на шести об'єктах в Україні, забезпечуючи енергомережу більшою стійкістю та стабільністю", – йдеться в повідомленні корпорації на її сайті у середу.

Як у ньому зазначається, цей проєкт, розроблений ДТЕК у партнерстві з технологією американської компанії Fluence, надаватиме критично важливі послуги для регулювання частоти, балансування коливань та підвищення енергетичної безпеки. Уточнюється, що система забезпечить достатньо електроенергії для 600 тис. домогосподарств протягом двох годин.

Згідно з повідомленням, фінансування проєкту ДТЕК є частиною нових інвестицій на суму понад $8 млрд, схвалених радою директорів DFC в рамках сприяння зміцненню та розширенню торгівлі між Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

Як прокоментував ДТЕК у своєму релізі у середу пізно ввечері, ця знакова угода свідчить про відданість Сполучених Штатів підтримці енергетичного сектору України та відкриває шлях для збільшення іноземних приватних інвестицій у відновлення країни.

"Кредит, схвалений Радою директорів DFC, є однією з найбільших боргових фінансових угод корпорації для України та найбільшою в енергетичному секторі країни з початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році", – зазначив ДТЕК.

"Ця угода дозволяє компанії ДТЕК, яка є найбільшим приватним інвестором в Україні, спрямувати додатковий капітал на реалізацію низки проєктів, що зміцнять нашу спільну енергетичну безпеку. Крім того, це свідчить про те, що за наявності правильних проєктів та партнерів можна мобілізувати довгостроковий капітал у значних обсягах для підтримки відновлення України", – прокоментував генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

За його словами, рішення DFC є виявом довіри до енергетичного сектору України та свідченням того, що Україна є привабливим напрямком для міжнародних інвесторів.

Генеральний директор DFC Бен Блек зі свого боку зазначив, що саме такі інвестиції президент США Дональд Трамп надав можливість здійснювати DFC.

"Ці проєкти сприятимуть американському експорту на мільярди доларів, допоможуть захистити критично важливу інфраструктуру та ресурси в Україні, Йорданії, Центральній Азії та в країнах Африки, а також посилять позиції американських компаній, які конкурують на одних із найважливіших ринків світу", – сказав Блек, слова якого наводяться у релізі ДТЕК.

Енергохолдинг вказав, що створені з використанням американських технологій системи зберігання енергії, здатні реагувати на порушення в роботі мережі за лічені мілісекунди, уже працюють на шести майданчиках у центральній Україні.

ДТЕК використав системи накопичення GridStack виробництва компанії Fluence зі штабквартирою у США. Будівництво було завершено лише за шість місяців, а весь портфель уведено в експлуатацію у вересні 2025 року, уточнив енергохолдинг.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року ДТЕК разом із американською компанією Fluence побудував 200 МВт установок зберігання енергії (УЗЕ), що на сьогодні є найбільшим таким комплексом в Україні. ДТЕК та Fluence оголосили про намір реалізувати проєкт сучасних систем зберігання енергії (СНЕ, energy storage, установки зберігання енергії) в Україні потужністю 200 МВт та вартістю EUR140 млн у січні 2025 року.

Джерело: https://www.dfc.gov/media/press-releases/dfc-announces-more-8-billion-investments-fuel-american-economic-and-national