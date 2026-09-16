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ЦВК зареєструвала Видолоба нардепом

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Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраним у Верховну Раду Дмитра Видолоба та зареєструвала його народним депутатом.

Як повідомила ЦВК у Фейсбуці, Видолоб обраний народним депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу" (№168 у виборчому списку).

ЦВК також повідомила, що Андрій Місяць, якого комісія 4 вересня визнала обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу", подав заяву про відмову від депутатського мандата.

ЦВК визнала Місяця таким, який не набув депутатських повноважень.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19eL1zKbv3/

#цвк #нардеп #реєстрація
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