Україна розширює Антибалістичну коаліцію та планує випробування нової системи вже цього року – Зеленський

Україна готує розширення Антибалістичної коаліції з метою створення доступної та ефективної системи протидії ворожим ракетам, випробування якої заплановані на поточний рік, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Завдання незмінне: на цей рік підготувати результат, який можна випробувати. Потрібна система – ефективна і щоб вона вироблялась достатньо масштабно й бажано дешевше, ніж те, що є сьогодні у світі", – сказав глава держави у вечірньому зверненні.

За його словами, до відповідної програми вже долучилися провідні європейські оборонні компанії: "Співпраця з виробниками, співпраця з державами триває достатньо продуктивно. Я хочу подякувати всім, хто нам допомагає. Зараз найбільш сильні компанії Європи, які спроможні зробити реальний внесок в антибалістику, – вже в нашій програмі FREYJA".

Президент також повідомив, що українська сторона готує низку зустрічей із партнерами у Сполучених Штатах Америки, предметом яких стануть нові пакети підтримки (зокрема ППО), посилення енергетичної та продовольчої безпеки, а також перемовини щодо наближення миру.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20900