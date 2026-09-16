Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри й анонсував декларування для силовиків у тилу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження кримінальної відповідальності за діяльність шахрайських кол-центрів, а також анонсував повернення декларування для співробітників правоохоронних органів і Сил безпеки, які перебувають у тилу, про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Хочу подякувати сьогодні парламентарям за результативні голосування. Позитив є. Важливо, що підтримали кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри. Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойно цей закон", – сказав глава держави у вечірньому відеозверненні.

Крім того, Зеленський повідомив про підготовку законодавчого рішення щодо контролю статків правоохоронців.

"Я провів сьогодні нараду щодо подальших законодавчих кроків. Є рішення, які треба зробити. Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і Сил безпеки, які не на війні, в такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців", – наголосив президент.

Також глава держави зазначив, що провів розмову з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким щодо перевірки керівництва центральних органів виконавчої влади. За його словами, ревізії потребують як призначені очільники, так і виконувачі обов'язків у відомствах із високими корупційними ризиками – зокрема у податковій службі, АРМА та інспекціях.

Президент також відзначив важливість результативних голосувань Верховної Ради за законопроєкти, які входять до зобов'язань України перед міжнародними партнерами та забезпечують надходження коштів для покриття дефіциту державного бюджету.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20900