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Внаслідок російського удару знищено склад Фундації Олени Зеленської

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Внаслідок російського удару знищено склад Фундації Олени Зеленської
Фото: https://www.facebook.com/OlenaZelenskaFoundation

Склад Фундації Олени Зеленської в Києві був повністю знищений внаслідок російської атаки вранці в середу, 16 вересня, повідомляє пресслужба організації.

"Він вигорів вщент. Найважливіше – ніхто з людей не постраждав. Дякуємо підрозділам ДСНС України, які працювали на місці, за оперативність і професіоналізм", – йдеться у повідомленні Фундації у Facebook.

Зазначається, що на складі зберігалася гуманітарна допомога, яку Фундація закуповувала та отримувала від партнерів для подальшої передачі дітям, родинам і закладам у різних регіонах України відповідно до їхніх потреб.

"Серед знищеного – генератори, побутова техніка, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання та багато іншого. Уся ця допомога мала конкретне призначення: підтримати навчання дітей, роботу закладів освіти та лікарень, допомогти родинам у різних регіонах України. Розуміємо, що через знищення складу частина допомоги може бути передана пізніше, ніж планувалося. Перепрошуємо тих, хто на неї чекає", – повідомили у Фундації.

Зазначається, що команда організації вже перебудовує логістику та працює над тим, щоб якнайшвидше забезпечити необхідною допомогою тих, для кого вона була призначена.

 

#першаледі #склад #фонд
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