Поранених в Сумах вже 9, серед них 2 дітей – ДСНС

Кількість травмованих внаслідок авіабомбардувань міста Суми російськими окупантами у середу зросла до дев'яти, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок авіаударів росіян загинула людина, ще 9 – травмовані, серед яких двоє дітей. Через атаки керованими авіабомбами зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки, господарські споруди, цивільні автомобілі", – повідомляється в телеграм-каналі відомства.

Як повідомлялося раніше у цей день, російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по трьох локаціях Сумської громади. Було відомо про шістьох постраждалих, серед них – дитина. Пізніше у лікарні помер 63-річний чоловік, який отримав численні уламкові поранення.

На місці влучань зруйновано два житлові будинки, ще десять пошкоджено. Також є пошкодження у закладі освіти та в промисловій зоні.