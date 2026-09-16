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Поранених в Сумах вже 9, серед них 2 дітей – ДСНС

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Поранених в Сумах вже 9, серед них 2 дітей – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість травмованих внаслідок авіабомбардувань міста Суми російськими окупантами у середу зросла до дев'яти, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок авіаударів росіян загинула людина, ще 9 – травмовані, серед яких двоє дітей. Через атаки керованими авіабомбами зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки, господарські споруди,  цивільні автомобілі", – повідомляється в телеграм-каналі відомства.

Як повідомлялося раніше у цей день, російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по трьох локаціях Сумської громади. Було відомо про шістьох постраждалих, серед них – дитина. Пізніше у лікарні помер 63-річний чоловік, який отримав численні уламкові поранення.

На місці влучань зруйновано два житлові будинки, ще десять пошкоджено. Також є пошкодження у закладі освіти та в промисловій зоні.

 

#жертви #обстріл #суми
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