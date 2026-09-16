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Події

Людина загинула через ворожу атаку на Одесу – МВА

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Людина загинула через ворожу атаку на Одесу – МВА

Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень через ворожу атаку на Одесу, повідомили очільник міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак та телеграм-канал "Одеса.Офіційно".

"На жаль, стало відомо про загиблого внаслідок ворожої атаки", – написав він у Телеграмі у середу.

За словами Лисака, в одному з районів міста внаслідок атаки горіли гаражі. Пошкоджено автівки та приватні будинки.

За даними телеграм-каналу "Одеса.Офіційно", внаслідок ворожої атаки виникла пожежа та руйнування на площі 100 кв м, пошкоджено 8 житлових будинків та вщент зруйновано гаражі та автівки. "На жаль, одна людина загинула та ще одна постраждала", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на місці розгорнуто оперативний штаб. Працюють комунальні служби: вони ліквідують наслідки атаки та допомагають мешканцям закривати віконні й дверні отвори плівкою та плитами OSB.

Джерело: t.me/odesaMVA/3269

https://t.me/odesacityofficial/63427

#одеса #атака #жертва
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