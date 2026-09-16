Третій армійський корпус: під час першого етапу операції "Вівальді" проведено 36 тисяч ударних місій

Підрозділи Третього армійського корпусу (3АК) під час першого етапу операції "Вівальді" провели 36 тисяч ударних місій, зокрема по польових складах пального на Луганщині, через що ворог змушений був розосереджувати склади в лісах і на території Росії, а це, своєю чергою, сповільнило постачання на передову, повідомила пресслужба Третього армійського корпусу.

"Важливим фактором успіху операції "Вівальді" стали системні удари по польових складах пального на Луганщині. За словами бригадного генерала Андрія Білецького, противник був змушений перенести постачання паливно-мастильних матеріалів – у Воронезьку область, за державний кордон України", – йдеться у повідомленні пресслужби, яке отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у середу.

Зазначається, що завдяки успішним діям підрозділів безпілотних систем та мідл страйкам противник змушений був згорнути трубопровід, яким той постачав паливо з РФ на окуповану Луганщину, після чого без діючого трубопроводу паливозаправники змушені були їздити до Воронезької області. Плече евакуації техніки цієї дивізії зросло приблизно на 250 км. Такого результату корпус досяг завдяки регулярним ударам по польових складах пального і боєприпасів, вузлах зв'язку, командних пунктах, транспорту з паливом та провізією противника.

Повідомляється, що під час операції "Вівальді" 3АК знищувала логістику ворога у два етапи: На першому етапі ударні дрони ізолювали смугу до 50 км від лінії фронту, на другому зону розширили до 120 км від ЛБЗ. Паралельно БпЛА корпусу били по пріоритетних цілях у ключових логістичних населених пунктах на окупованих територіях.

Під час першого етапу операції підрозділи БС Третього корпусу провели 36 тисяч ударних місій.

У корпусі зазначають, що зменшення кількості пального безпосередньо в підрозділах на передовій обмежує застосування ворожих БпЛА та засобів РЕБ, що, своєю чергою, підвищує ефективність застосування високоточного озброєння та БпЛА в смузі відповідальності корпусу.

Як повідомлялося, 15 вересня 3АК заявив про зачистку 75 кв км та звільнення 10 кв км в рамках контрнаступальних дій в північній частині Донецької області. За даними 3АК від інфільтрації ворога було зачищено Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру, звільнено Середнє. У режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 км². Ще 10 км² – деокуповано.

Втрати противника на даному етапі операції склали близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч безпілотників та сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки. "Нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї армій РФ", – заявили у 3АК.

Одночасно підрозділи безпілотних систем перерізали логістичні маршрути ворога. Внаслідок ударів корпусу російські війська перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України – у Воронезьку область: був згорнутий трубопровід і винесені склади.

В операції брали участь 60-а ОМБр, 125-а ОВМБр, БТГр З-ї ОШБр, 3-й ОРБ та 25-й ОПТБ корпус, а також придані підрозділи – 66-а ОМБр, 85-а тгр 8-го полку ССО, спецпідрозділ ГУР МО "Артан" та 10-й мобільний прикордонний загін "ДОЗОР".

"У відкритих джерелах зараз багато інформації про те, що остаточна мета наших наступальних дій – вийти до берегів річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається "Вівальді". А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це – лише перший із них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть", – заявив командир 3АК Андрій Білецький.