ЦВК зареєструвала Видолоба народним депутатом від партії "Слуга народу"

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала Дмитра Видолоба народним депутатом України від партії "Слуга народу" після того, як Андрій Місяць відмовився від депутатського мандату.

"Комісія зареєструвала Дмитра Видолоба народним депутатом України", – йдеться у повідомленні ЦВК у Фейсбуці у середу.

Зазначається, що 4 вересня ЦВК визнала Андрія Місяця обраним народним депутатом України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу". Однак він подав заяву про відмову від депутатського мандата. Відтак, ЦВК визнала Андрія Місяця таким, який не набув депутатських повноважень.

Водночас Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Видолоба, обраного на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу" (№168 у виборчому списку).

Депутатські повноваження він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.