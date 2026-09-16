Україна закликає світові авіакомпанії утриматися від рейсів над РФ – речник МЗС

Україна повторює заклик до світових авіакомпаній утриматися від рейсів над територією РФ у зв'язку з веденням бойових дій, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Ми повторюємо наш заклик остерігатися російського неба, тому що воно дійсно не є безпечним. Росія веде себе абсолютно безвідповідально, і маючи повномасштабну війну, яка вона розв'язала проти України, маючи сотні і тисячі ракет і дронів в своєму повітряному просторі, і своїх, які летять бомбити тут цивільних людей, і українських засобів, які відповідають на цей терор, вона при цьому не закриває своє небо. Це безвідповідальна поведінка, яка насправді дійсно ставить під загрозу цивільну авіацію, життя людей", – сказав Тихий на пресконференції в Києві у середу.

Саме тому, пояснив він, Україна взяла на себе відповідальність попередити авіакомпанії про небезпеку польотів в російському повітряному просторі.

"Активність бачимо що знижується, наш заклик до ІКАО досягнув і держав-членів, і авіакомпаній. Це їхня відповідальність прислухатися до цього заклику і зменшувати або взагалі припиняти будь-яку діяльність в російському небі", – резюмував Тихий.

Як повідомлялося, у вечірньому відеозверненні 1 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна попереджує кожну авіакомпанію, яка використовує повітряний простір РФ, а також усіх, хто користується ключовими російськими аеропортами про те, що небо РФ стає повністю небезпечним, водночас Україна не загрожує цивільний авіації. Президент зазначив, що хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, "але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розв'язана Росією, закриває її небо".

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов того ж дня підтримав Зеленського та заявив: "Російське небо більше не є безпечним. Це нова реальність, про яку ми офіційно попереджаємо міжнародні авіакомпанії, страховиків та партнерів".