Загинув чоловік, дев'ять осіб поранені у Херсонській області через агресію РФ

Чоловік загинув у Херсонській області, дев'ять дістали поранень через ворожі обстріли станом на 17:30 середи, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, впродовж 16 вересня 2026 року армія рф вкотре атакувала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та дронами різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, дев'ять – дістали поранень", – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, близько 06:00 окупанти скинули вибухівку з БпЛА у Херсоні – травми, несумісні з життям, отримав 68-річний чоловік, який перебував на вулиці. Від ворожих дронів по дві людини постраждали у Комишанах та Зеленівці, ще п'ять – у Херсоні. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, лікарню, магазин, гаражні приміщення, автотранспорт.