Україна очікує від РФ список об'єктів, на які поширюватиметься дія можливого енергетичного перемир'я, – речник МЗС

Якщо російська сторона дійсно готова до встановлення енергетичного перемир'я, вона має приєднатися до роботи над деталями умов припинення вогню, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Україна готова до енергетичного перемир'я. Мало того, Україна сама пропонувала достатньо довгий час встановити таке припинення вогню, яке має бути чесним і справедливим і покривати всі необхідні сфери цього можливого припинення вогню. Якщо росіяни готові серйозно теж на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це", – сказав Тихий на пресконференції в Києві у середу.

Що стосується українських об'єктів, додав він, то українська сторона прагне такого режиму припинення вогню, в якому буде заборонено використання будь-яких типів зброї проти всіх енергетичних об'єктів.

"Це сказав президент України. Ну і росіяни, ми чекаємо, нехай скажуть, як вони це бачать", – сказав Тихий.

Він привітав зусилля США в досягненні енергетичного перемир'я, і додав, що таку роботу ведуть і інші країни.

Тихий також додав, що наразі немає нової додаткової інформації про можливість нових тристоронніх переговорів.

"Є ті самі сигнали, які ви вже чули, про загальну готовність, в тому числі і росіян, проводити раунд тристоронніх переговорів. Україна ніколи не стояла на заваді таким переговорам. Нагадую нашу позицію – загалом ми вважаємо, що найефективнішою була б зустріч на рівні лідерів, бо в Росії лише одна людина вирішує питання війни і миру, і це Володимир Путін. Тому якби відбулася зустріч на рівні лідерів, то Україна готова до будь-яких майданчиків, будь-яких нейтральних країн – звісно це не Росія, не Білорусь – для проведення такої зустрічі. Я думаю, що така зустріч могла б дійсно принести результати і припинення війни, яку давно потрібно припинити", – розповів він.

"Україна демонструє абсолютно конструктивність і готовність до деескалації, навіть в час війни. Хотілося б, щоб і Росія демонструвала готовність до цієї деескалації, я думаю, тоді всі рішення можна буде знайти", – резюмував Тихий.

Як повідомлялося, 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив про взаємну домовленість України та Росії утримуватися від ударів по об'єктах енергетичного сектору, а також пов'язав зростання світових цін на дизельне паливо переважно з війною між двома країнами.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона запропонувала країнам-партнерам забезпечити таку домовленість із РФ, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. 16 вересня він заявив, що домовленості про енергетичне перемир'я з РФ наразі немає, водночас Україна готова до такого перемир'я за умови припинення російських атак на енергетичні об'єкти.