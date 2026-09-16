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Речник МЗС підтвердив підготовку до проведення зустрічі Зеленського і Трампа

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Речник МЗС підтвердив підготовку до проведення зустрічі Зеленського і Трампа
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що українська та американська сторони працюють над підготовкою до зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

"Команди зараз дійсно працюють над можливістю такої зустрічі між президентами України та США, її наповненням, щоб зробити її максимально змістовною. Все, що можу сказати на дану мить", – сказав Тихий на пресконференції в Києві у середу.

Він додав, що окрім зустрічі президентів заплановано проведення великої кількості інших заходів, зокрема з представниками Конгресу США, бізнес-колами, українською громадою в Сполучених Штатах та інших, і закликав не применшувати їх важливість.

Як повідомлялося, Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом 21-23 вересня в Нью-Йорку. Президент України висловив сподівання обговорити питання морського та енергетичного перемир'я, якщо зустріч відбудеться.

"Ми відкриті до відповідного морського плюс енергетичного перемир'я. Я збираюся все це обговорити з президентом США. Якщо буде співпадати з його планами, якщо в мене вийде прилетіти в Нью-Йорк", – сказав Зеленський.

#президенти #підготовка #зустріч #сша
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