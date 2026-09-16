МЗС про санкції проти Фрідмана та Усманова: Жодне послаблення неприпустиме

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив про неприпустимість послаблення санкцій проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

"Наша позиція незмінна: жодне послаблення санкцій не припустиме. І люди, які внесені до індивідуального списку санкцій ЄС, внесені туди не просто так, тому що комусь закортілися. Тому що це люди, які безпосередньо підтримують російську агресію проти України, сприяють продовженню цієї війни. Тому вони мають залишатися в санкційному списку. Цей список має бути розширено з більшою кількістю імен і треба переходити вже від оновлення раз на шість місяців на оновлення раз на 12 місяців. А згодом, може, і ще рідше", – сказав Тихий на пресконференції в Києві у середу.

Він повідомив, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтримує тісний контакт із главою дипломатії ЄС Каєю Каллас та іншими посадовцями, щоб це питання розблокувати.

Спікер українського зовнішньополітичного відомства також сказав, що обговорення питання про продовження європейських санкцій проти Усманова та Фрідмана продовжено на тиждень, але "нам здається, що обговорювати немає чого". "Потрібно продовжувати всі діючі санкційні режими і посилювати їх, а не послаблювати. Бо це створює дуже небезпечний прецедент послаблення санкцій проти РФ", – сказав Тихий, нагадавши, що цим раніше займався експрем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Як повідомлялося, комітет постійних представників (Coreper) в понеділок знову зібрався для обговорення питання продовження дії режиму санкцій, запроваджених у зв'язку з порушенням територіальної цілісності України, і надання державам-членам додаткового часу для всебічного вивчення пропозицій щодо продовження санкцій. Комітет погодився подовжити дію цього режиму на сім днів – до опівночі вівторка, 22 вересня.

"Продовження дії санкційних списків є критично важливим для подальшого підриву російської воєнної машини та збереження тиску на осіб та організації, які підтримують її, сприяють її діяльності та отримують від неї вигоду. Це питання є пріоритетним для головування", – наголосив речник головуючої в Раді ЄС Ірландії.

Перед тим видання Politico з посиланням на власні джерела серед дипломатів ЄС повідомило, що країни ЄС не змогли домовитися про продовження дії однієї з програм антиросійських санкцій. Посли мали досягти одностайності в понеділок, оскільки термін дії режиму, який передбачає замороження активів близько 3 тис. осіб та компаній, закінчується у вівторок, однак Словаччина вимагала, щоб блок виключив із санкційного списку російських бізнесменів Усманова та Фрідмана, а Франція намагалася досягти компромісу, запропонувавши виключити зі списку лише Усманова. Більшість інших країн не хотіла розглядати питання про виключення будь-кого зі списку. Інша частина дискусії стосувалася того, чи продовжувати дію заходів на шість місяців, як це було заведено з 2014 року, чи поновлювати їх на 12 місяців: Словаччина не бажала підтримувати довший термін.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів не знімати санкції проти РФ та запроваджувати нові, сильніші обмеження, зокрема проти російського виробництва балістики та фінансового сектору, а також ухвалити законопроєкт покійного сенатора США Ліндсі Грема про санкції проти РФ. Він зазначив, що російські бізнесмени Усманов, Фрідман та інші представники російського бізнесу досі не зробили кроків проти війни.