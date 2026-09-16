Омбудсман Лубінець: РФ заблокувала евакуацію з Олешок, понад 6 тис. цивільних у смертельній пастці

Російська сторона фактично заблокувала продовження роботи щодо гуманітарної евакуації цивільного населення з міста Олешки в тимчасово окупованій частині Херсонської області, що наразі залишається в сірій зоні з постійним ризиком обстрілів, без продуктів харчування, питної води та медикаментів, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсмен) Дмитро Лубінець.

"Російська сторона після перемовин вже тривалий час не підтверджує свою готовність провести гуманітарну місію по евакуації людей… Ми продовжуємо наполягати перед російською стороною на терміновій евакуації людей, які фактично залишаються в сірій зоні. Це цивільні, які щодня перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів, залишаються без продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги", – написав він у Телеграмі у середу.

"Цих людей потрібно рятувати. Бо місто перетворилося на смертельну пастку", – наголосив омбудсмен.

За словами Лубінця, Офіс омбудсмана продовжує збір і верифікацію інформації, а також комунікацію з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), міжнародними організаціями, відповідними державними органами України.

За його словами, українська сторона повністю підготувала гуманітарну місію: заручилася підтримкою МКЧХ, який підтвердив готовність взяти участь в евакуації відповідно до свого мандату; узгодила режим тиші, Сили безпеки та оборони України провели необхідну роботу для безпечного проходження місії; про критичну ситуацію ще кілька місяців тому були офіційно сповіщені ООН та Штаб-квартира МКЧХ в Женеві.

За попередніми оцінками, в Олешках та в районі наразі може залишатися понад 6 тис. осіб, серед яких близько 200 дітей. Надійшло 176 офіційних звернень щодо гуманітарної ситуації, вже верифіковано 358 людей, які потребують негайної евакуації.