МЗС України закликає до повного ембарго російських товарів в ЄС

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі ситуації з транспортуванням російського зерна через порти країн Балтії закликає до повного ембарго російських товарів, розповів речник МЗС України Георгій Тихий.

"Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на всіх переговорах, не лише з Латвією – з усіма, наголошує, що взагалі час ввести повний ембарго на будь-які товари до Росії, з Росії, обрізати будь-які торговельні зв'язки з Росією, будь-який транзит через Європу російських товарів. Не може країна однією рукою вести агресивну війну, в Європі загрожувати всьому континенту, влаштовувати диверсії, провокації, підриви і взагалі, по суті, вже воєнні дії на території Європи, а водночас іншою рукою щось продавати і передавати в Європу. Це неможливо. Тому глава МЗС України наполягає на тому, що потрібно припинити будь-яку торговельну співпрацю з Російською Федерацією", – сказав Тихий на пресконференції в Києві в середу.

Він додав, що МЗС уважно відстежувало розвиток подій в Балтії, зокрема в Латвії, де РФ контрактує великі обсяги транспортування свого зерна через морські порти у зв'язку з неможливістю транзиту через Чорне море.

"Ми у взаємодії з латвійською стороною дуже уважно за цим стежили, проактивно працювали. Ми бачимо, що латвійський уряд вживає заходів, вже чули про конкретні сигнали щодо підготовки збільшення тарифів на транспортування, які, по суті, ускладнять або унеможливлять транспортування зерна з Росії до латвійських портів. І також бачимо дискусію й про ширші заборони, а також про дуже ретельний моніторинг, чи немає спроб транспортувати крадене українське зерно під виглядом російського", – розповів Тихий.

Він висловив сподівання, що зазначені заходи якомога швидше буде втілено в життя, і Росія не зможе користуватися в Балтії "вікном" для транспортування своєї продукції та отримувати прибутки.