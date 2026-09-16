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Події

У лікарні помер чоловік, поранений через ворожий удар КАБами по Сумах

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У лікарні помер чоловік, який постраждав через ворожий удар КАБ по житловому сектору Сум, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На жаль, у лікарні помер 63-річний чоловік, який постраждав через ворожий удар КАБ по житловому сектору Сум. Він отримав численні уламкові поранення і був госпіталізований до лікарні. Врятувати чоловіка лікарям не вдалось", – написав Григоров у Телеграмі у середу.

Як повідомлялося раніше у цей день, російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по трьох локаціях Сумської громади. Було відомо про шістьох постраждалих, серед них – дитина. На місці влучань зруйнованj два житлові будинки, ще 10 пошкоджено Також є пошкодження у закладі освіти та в промисловій зоні.

#жертва #каб #суми
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