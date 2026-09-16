Мендель заявила, що її не пустили до будівлі Європарламенту, та пов'язала це із санкціями проти неї

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що її не пустили до будівлі Європейського парламенту, та пов'язала це з санкціями, накладеними на неї Україною.

"В день виступу мені заборонили вхід в Європарламент. Я напряму пов'язую це з санкціями Зеленського (введені 13 вересня – ІФ-У). Але виступ все одно буде, тому що я знаю, що представляю величезну частину суспільства, яка прагне миру і бути почутою", – сказала вона у відео, яке розмістила на своїй сторінці у Фейсбуці у середу.

Після введення санкцій Мендель заявила, що санкції введено за кілька днів до її виступу в Європейському парламенті. "За кілька днів до мого виступу в Європарламенті Володимир Зеленський, мій колишній бос, ввів проти мене санкції… Я знала, що готується "державна зрада" за моє інтерв'ю з Такером Карлсоном і здогадувалася про можливість санкцій", – написала Мендель у Фейсбук у неділю ввечері.

Колишня прессекретарка Зеленського мала стати головною спікеркою заходу "Україна: наважитися на мир. Дипломатія замість ескалації" у Страсбурзі. Організатором і модератором заходу виступив євродепутат від AfD Ганс Нойхофф.

Водночас запланований виступ Мендель не був офіційним заходом Європейського парламенту. Депутати та політичні групи можуть організовувати власні події у приміщеннях Європарламенту. Сам Європарламент не погоджує зміст таких заходів, а забезпечує організаційні питання, зокрема безпеку, приміщення, переклад і технічне забезпечення.

Мендель була прессекретаркою Зеленського з 2019 до 2021 року. У травні 2026 року вона дала інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, під час якого виступила з низкою звинувачень на адресу Зеленського та його оточення.