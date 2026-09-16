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Мендель заявила, що її не пустили до будівлі Європарламенту, та пов'язала це із санкціями проти неї

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Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що її не пустили до будівлі Європейського парламенту, та пов'язала це з санкціями, накладеними на неї Україною.

"В день виступу мені заборонили вхід в Європарламент. Я напряму пов'язую це з санкціями Зеленського (введені 13 вересня – ІФ-У). Але виступ все одно буде, тому що я знаю, що представляю величезну частину суспільства, яка прагне миру і бути почутою", – сказала вона у відео, яке розмістила на своїй сторінці у Фейсбуці у середу.

Після введення санкцій Мендель заявила, що санкції введено за кілька днів до її виступу в Європейському парламенті. "За кілька днів до мого виступу в Європарламенті Володимир Зеленський, мій колишній бос, ввів проти мене санкції… Я знала, що готується "державна зрада" за моє інтерв'ю з Такером Карлсоном і здогадувалася про можливість санкцій", – написала Мендель у Фейсбук у неділю ввечері.

Колишня прессекретарка Зеленського мала стати головною спікеркою заходу "Україна: наважитися на мир. Дипломатія замість ескалації" у Страсбурзі. Організатором і модератором заходу виступив євродепутат від AfD Ганс Нойхофф.

Водночас запланований виступ Мендель не був офіційним заходом Європейського парламенту. Депутати та політичні групи можуть організовувати власні події у приміщеннях Європарламенту. Сам Європарламент не погоджує зміст таких заходів, а забезпечує організаційні питання, зокрема безпеку, приміщення, переклад і технічне забезпечення.

Мендель була прессекретаркою Зеленського з 2019 до 2021 року. У травні 2026 року вона дала інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, під час якого виступила з низкою звинувачень на адресу Зеленського та його оточення.

#єп #санкції #мендель
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