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Правоохоронці провели обшуки в ексзаступниці Кравченка Лесі Карнаух – ЗМІ

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Правоохоронці провели обшуки в ексзаступниці Кравченка Лесі Карнаух – ЗМІ

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) 15 вересня провели обшуки у колишньої виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби Лесі Карнаух, повідомила "Українська правда" з посиланням на власні джерела у політичних колах

"За даними джерел УП, НАБУ і САП 15 вересня провели обшук у Карнаух, яку звільнив Кабмін у той же день, коли Кравченко покинув країну", – йдеться у повідомленні УП на сайті у середу.

УП зверталась до НАБУ і САП, проте у відомствах зазначили, що не будуть коментувати інформацію. Слідчі дії відбулися одразу після того, як посадовицю відправили у відставку.

У самих антикорупційних відомствах від офіційних коментарів щодо причин та результатів обшуків наразі утримуються.

Як повідомлялося, 14 вересня Кабмін припинив повноваження Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби. 23 червня 2025 року Кабмін поклав виконання обов'язків голови ДПС на Лесю Карнаух. До цього вона була заступницею голови служби.

#слідство #карнаух #обшуки
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