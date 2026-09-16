Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 13% фінансування НАНУ

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 1 млрд грн, або на 12,8%, фінансування Національної академії наук України (НАНУ) порівняно з 2026 роком.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на фінансування Національної академії наук передбачено 9,3 млрд грн, зокрема 8 млрд грн на наукову й науково-технічну діяльність наукових установ.

Крім того, на Національну академію педагогічних наук пропонується передбачити 364,2 млн грн, на Національну академію медичних наук – 6,7 млрд грн, на Національну академію мистецтв – 53,5 млн грн, на Національну академію правових наук – 110 млн грн і на Національну академію аграрних наук – 2,6 млрд грн.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 8,3 млрд грн фінансування Нацакадемії наук. Держбюджет-2025 передбачав 7,4 млрд грн на фінансування НАНУ.