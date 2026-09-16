АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід для Кропиви

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду на засіданні 16 вересня розглянула запобіжний захід заступнику керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві.

"Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення слідчого судді від 06.09.2026 про застосування запобіжного заходу до колишнього заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора. Таким чином, до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 120 млн грн. У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов'язки", – повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Як повідомлялося, напередодні, 15 вересня, АП ВАКС розглянула запобіжний захід іншої фігурантки справи, співмешканки Кропиви Єлизавети Івахненко у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави в 20 млн грн, та прийняла рішення залишити ухвалу без змін.

НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських колцентрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів. Зі свого боку в Офісі генпрокурора також заявили про намір сприяти розслідуванню та анонсували відсторонення фігуранта від виконання службових обов'язків.

На тлі скандалу із можливою причетністю до справи "Карфаген" генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення. Президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади, а 15 вересня Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка. В матеріалах НСРД Кропива фігурує як довірена особа Кравченка. Зокрема, за даними слідства, він координував побутові питання та ремонт у будинку Кравченка.

Про підозру Кравченку наразі не повідомляли.

Водночас вже після написання заяви на звільнення, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

В Офісі генпрокурора ввечері 14 вересні повідомили про відсутність такої підозри.

Кравченко своєю чергою поінформував, що покинув територію України, пославшись на те, що виїхав у відрядження. За уточненням журналіста "Української правди" Михайла Ткача, дружина Кравченка виїхала за кордон 12 вересня через Молдову.

За словами Кравченка, він виїхав до Франції для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), однак у ПАРЄ повідомили, що він та його представники не братимуть участі у відповідному засіданні.