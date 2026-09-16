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Прикордонники викрили схему незаконного виїзду військових за кордон нібито на лікування

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Оперативники внутрішньої та власної безпеки по Бердянському загону ГВЗВВБ "Південь" викрили схему незаконного виїзду військових за кордон на нібито лікування, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Організатором виявився військовослужбовець, який шукав небажаючих продовжувати службу. За гроші він обіцяв оформити пакет фіктивних медичних документів про неіснуючі хвороби або поранення, щоб військові могли поїхати на лікування та реабілітацію до ЄС", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Вартість незаконної послуги складала $15 тис.

Під час обшуків вилучили кошти, телефони та банківські картки. Фігуранта затримали та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

#схема #перетин #викриття #кордон
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