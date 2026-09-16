Зеленський: У війні РФ проти України вже неможливий win-win

У війні РФ проти України вже неможливий взаємовигідний для сторін результат (win-win) через великі людські втрати, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Між нами кажучи, будьмо чесними: у цій війні не може бути win-win (взаємовигідного результату – ІФ-У). Це неможливо, адже людські втрати надто великі. Win-win став неможливим уже в перший день цієї війни", – сказав Зеленський в інтерв'ю CBC News.

Водночас президент заявив, що Володимиру Путіну потрібна не окрема територія, а вся Україна.

"Йому не потрібні кілометри. Йому потрібна Україна. Йому потрібно, щоб Україна стала частиною Росії", – додав Зеленський.

Він зазначив, що Путін хоче повністю окупувати Україну.

"І він це зробить, якщо ми не будемо такими сильними, якщо світ не виступить єдиним фронтом або якщо я не отримаю гарантій безпеки", – сказав Зеленський.