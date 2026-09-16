Бутенко: Наразі понад 44% знищених РФ підручників уже відновлено, але видавці поки передруковують їх за свій кошт

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявляє, що на сьогодні понад 44% знищених Росією підручників уже відновлено, але видавці наразі передруковують їх за свій рахунок.

"Наприінці липня – на початку серпня у нас було знищено декілька партій наших підручників, які перебували на доставці, були на складах у виробників. Ми в цілому втратили трохи більше 10% підручників всього накладу, запланованого на цей рік", – сказав Бутенко на засіданні комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій в середу.

Він нагадав, що раніше 90% підручників планувалося доставити до 1 вересня, решту – до 1 жовтня.

За його словами, наразі із підручників, які планувалося доставити до вересня, доставлено 88,6%.

"У мене є сподівання, що найближчими днями ми будемо мати всі 90% у кінцевого споживача", – заявив міністр.

Щодо підручників, які планувалося доставити до жовтня, то наразі доставлено лише 7%.

Бутенко розповів, що наразі Міносвіти працює з міжнародними партнерами щодо компенсації видавництвам видатків на повторний друк втрачених через російські атаки наклади.

"Юридично у нас немає зараз можливості заплатити вдруге з державного бюджету, оскільки ці підручники були проплачені. Юридично є захисні механізми з боку законодавства щодо повторної проплати", – додав він.

Міністр зазначив, що наразі є домовленості з ЮНІСЕФ щодо близько $300 тис. на компенсацію цих витрат, а також йде робота над покриттям решти втрат.

"Щодо передруку і відновлення знищених підручників, то станом на сьогодні понад 44% підручників, які були знищені, уже відновлено", – заявив Бутенко, і додав, що наразі видавці передруковують підручники за свій кошт.

Як повідомлялося, у ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.

1 серпня внаслідок російського обстрілу Харкова було пошкоджено склади видавництва "Ранок". У пожежі згоріли підручники.