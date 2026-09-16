Укрзалізниця попереджає про спроби ворога отримати дані щодо залізниці та військових вантажів

Російська сторона намагається отримати інформацію про об'єкти АТ "Укрзалізниця", їхнє розташування та стан, а також про переміщення військових вантажів, повідомляє пресслужба компанії в Телеграм.

В "Укрзалізниці" зазначають, що отримана інформація може бути використана для подальших ударів по залізничній інфраструктурі.

"Якщо вам або вашим знайомим у соцмережах, месенджерах чи через знайомих пропонують за гроші або під виглядом "анонімного завдання" сфотографувати об'єкт Укрзалізниці або надати його геолокацію, у тому числі після обстрілу, повідомити про переміщення військових вантажів, пошкодити майно Укрзалізниці або вчинити будь-які інші дії проти залізниці – не погоджуйтеся і не передавайте таку інформацію", – йдеться в повідомленні відомства в середу.

У компанії закликали не допомагати ворогу та не погоджуватися на такі пропозиції.